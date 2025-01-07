На Украине назвали страны, которые завершат конфликт

Мирное соглашение по Украине может быть заключено по австрийскому сценарию, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, что австрийский государственный договор был заключен в апреле 1955 года между союзными силами, то есть Советским союзом, Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, и австрийским правительством. Он провозглашал постоянный нейтралитет страны после подписания соглашения.

«США, Российская Федерация, Украина и, может, Европейский Союз на четырех заключат соглашение о нейтральном статусе Украины. В основу можно положить австрийский опыт», — заметил Соскин.

По его мнению, именно эта модель включает в себя пункт о денацификации страны, а также обеспечит реальные нейтралитет и независимость Украины и послужит на благо ее восстановления во всех сферах.

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Видео набрало 21,6 тыс. просмотров, собрало свыше 200 комментариев. Подписчики поздравили Соскина с Рождеством и отметили, что австрийский сценарий — уже 14-й вариант обустройства Украины после конфликта, предложенный аналитиком.

Кроме того, пользователи раскритиковали эксперта за излишнюю самоуверенность, призвали его не выносить в общественное пространство неосуществимые идеи.

По мнению комментаторов, озвученные Соскиным идеи не найдут отклика в Москве, так как Россию устроит только завершение конфликта на условиях, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом году на крупных мероприятиях.