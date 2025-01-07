Двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байдена

В США двое приговоренных к смертной казни заключенных отказались от помилования. Об этом пишет телеканал NBC News.

В декабре прошлого года президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне. Глава государства заменил высшую меру на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

«Двое из 37 федеральных заключенных, чьи смертные приговоры были смягчены в прошлом месяце президентом Джо Байденом заняли необычную позицию — они отказываются подписывать документы, подтверждающие помилование», — пояснил автор статьи.

По его данным, отказались подписать документы заключенные Шеннон Агофски и Лен Дэвис, отбывающие наказание в штате Индиана. Они объяснили это тем, что не признают себя виновными и полагают, что согласие на смягчение наказания может помешать им в обжаловании приговоров.

Обозреватель пояснил, что Байден не включил в список помилованных Джохара Царнаева, приговоренного к казни за организацию взрывов в Бостоне, убийцу девяти афроамериканцев Дилана Руфа, а также осужденного за массовое убийство в синагоге Питтсбурга Роберта Бауэрса.