США заподозрили в испытаниях биооружия на американцах

Глава бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов заявил, что американцы заподозрили уходящую администрацию США в применении биологического оружия против своих же граждан «с непонятной целью». Об этом Богданов рассказал в статье для Telegram-канала «Специально для RT».

По словам Богданова, американцы опасаются, что их травят токсичным дымом в период «пересменки» между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Глава бюро ВГТРК заявил, что сообщения о странном тумане поступают из разных штатов - Айовы, Висконсина, Вирджинии, Небраски, Техаса, Канзаса, Калифорнии, Оклахомы, Миннесоты и Флориды.

В этих сообщениях утверждается, что в города приходят облака маслянистой химической взвеси, вызывающей «приступы простуды или гриппа». Испарения имеют запах гари.

Пострадавшие жалуются на опухшие глаза, жар и рези в желудке. По словам Богданова, к вере в конспирологические теории американцев подталкивает история секретных испытаний, которые власти США проводили на своих гражданах. Богданов отметил, что американцы подозревают руководство страны в распылении неких веществ с беспилотников.

В конце декабря Архив национальной безопасности США опубликовал коллекцию документов, посвященную исследовательским программам ЦРУ по «контролю над разумом». Под кодовым названием MKULTRA ЦРУ реализовывало программу, целью которой был поиск средств манипулирования сознанием, к примеру, для вербовки агентов или для извлечения сведений на допросах. Среди прочего, в рамках MKULTRA изучалось использование психотропных химических веществ.

Представители архива сообщили, что ЦРУ проводило «ужасающие» эксперименты с использованием наркотиков, гипноза, изоляции, сенсорной депривации и других экстремальных методов на людях (в основном гражданах США), которые «зачастую не имели ни малейшего представления о том, что с ними делают, или о том, что они являются частью теста ЦРУ».