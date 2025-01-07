NBC: двое помилованных Байденом заключенных попросили не отменять им казнь

Двое заключенных, осужденных за убийство, попросили федеральный суд не отменять им смертную казнь. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Двое осужденных на смертную казнь отказались принимать помилование Байдена
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В конце 2024 года президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 приговоренных к смертной казни и заменил ее пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение. Однако двое из помилованных отказались подписывать документы.

По данным телеканала, отбывающие наказание в штате Индиана Шеннон Агофски и Лен Дэвис считают, что согласие на смягчение наказания помешает обжаловать приговоры. Оба они не признают себя виновными в преступлениях, за которые осуждены.

Из 40 осужденных помиловать Байден не стал Джохара Царнаева, приговоренного к казни за организацию взрывов в апреле 2013 года на бостонском марафоне. Также помилование не коснулось сторонника превосходства белой расы Дилана Руфа, которого в январе 2017 года приговорили за убийство девяти афроамериканцев в церкви Чарлстона летом 2015 года. В списке также не упомянули Роберта Бауэрса, который ждет казни за стрельбу в синагоге Питтсбурга в 2018 году, когда жертвами стали 11 человек.

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