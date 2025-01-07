В Грузии обратились с призывом к Франции

В целях вывода страны из политического кризиса власти Франции могли бы провести новые выборы в парламент.

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Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Я не собираюсь вмешиваться во внутренние дела Франции, но с учетом того, что 61% французов поддерживают отставку президента (Эммануэля. – прим. ред.) Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи (парламента. – прим. ред.), новые выборы могли бы стать хорошим решением для выхода из политического кризиса», — подчеркнул он.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посоветовал Макрону следить за Украиной.

Он также отметил, что не будет комментировать ложь президента Франции о том, что Россия вмешивалась в парламентские выборы в Грузии.

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В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Макрон вмешивается в события в Грузии.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.