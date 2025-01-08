МИД Китая обратился к России с благодарностью

Китайское внешнеполитическое ведомство благодарит президента РФ Владимира Путина и лидеров еще 22 стран за моральную поддержку и соболезнования в связи с мощным землетрясением в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

"Многие страны и международные организации по-разному выразили свои соболезнования китайской стороне. <...> Китай в связи с этим выражает искреннюю благодарность", - сообщил он на брифинге.

По словам китайского дипломата, по состоянию на 11:00 по пекинскому времени (06:00 мск) соболезнования КНР выразили лидеры 23 государств, включая Россию, которую он упомянул первой. Он также назвал Азербайджан, Белоруссию, Бразилию, Венесуэлу, Вьетнам, Грузию, Сербию, Таджикистан, Узбекистан и ряд других государств. Среди организаций, руководители которых поддержали Китай, Го Цзякунь, в частности, назвал ООН и Шанхайскую организацию сотрудничества.

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По данным Геологической службы США, магнитуда этого землетрясения, произошедшего 7 января на границе Китая с Непалом, составила 7,1. Его эпицентр находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По сведениям посольства РФ в Пекине, информация о россиянах в этой зоне сейсмической активности не поступала. Согласно официальным данным, погибли не менее 126 человек, еще 188 получили травмы.

Во вторник президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами при землетрясении в Тибете.