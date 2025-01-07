Суд Южной Кореи выдал новый ордер на арест президента Юн Сок Ёля
Суд Южной Кореи выдал новый ордер на арест президента Юн Сок Ёля, передает ТАСС со ссылкой на Управлении антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.
Новый ордер был выдан 7 января, поскольку срок действия предыдущего истек 6 января. Следователи намерены провести очередную попытку ареста президента. Предыдущие усилия следователей не достигли успеха из-за сопротивления охраны главы государства.
Внутриполитический кризис в Южной Корее перешел в острую фазу в ночь с 3 на 4 декабря прошлого года, когда Юн Сок Ёль объявил военное положение. После того, как парламент отменил данное решение и объявил президенту импичмент, Юн был временно отстранен от исполнения полномочий. Следователи трижды вызывали Юн Сок Ёля на допрос в качестве подозреваемого по делу о введении военного положения. 31 декабря суд выдал ордер на арест президента, однако следователи, прибывшие к резиденции Юн Сок Ёля для его ареста столкнулись с сопротивлением службы безопасности.