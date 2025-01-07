Суд Южной Кореи выдал новый ордер на арест президента Юн Сок Ёля, передает ТАСС со ссылкой на Управлении антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

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Новый ордер был выдан 7 января, поскольку срок действия предыдущего истек 6 января. Следователи намерены провести очередную попытку ареста президента. Предыдущие усилия следователей не достигли успеха из-за сопротивления охраны главы государства.

Внутриполитический кризис в Южной Корее перешел в острую фазу в ночь с 3 на 4 декабря прошлого года, когда Юн Сок Ёль объявил военное положение. После того, как парламент отменил данное решение и объявил президенту импичмент, Юн был временно отстранен от исполнения полномочий. Следователи трижды вызывали Юн Сок Ёля на допрос в качестве подозреваемого по делу о введении военного положения. 31 декабря суд выдал ордер на арест президента, однако следователи, прибывшие к резиденции Юн Сок Ёля для его ареста столкнулись с сопротивлением службы безопасности.