В офисе президента Украины все переговоры велись на русском языке. Секрет главы государства Владимира Зеленского, как сообщает Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), занимавший этот пост до января 2023 года.

«Все переговоры велись на русском, все разговоры за кадром велись на русском. Офис президента — это место, где говорят на русском языке. Все без исключения, включая Зеленского. Всегда», — сказал Арестович.

Он добавил, что за 2,5 года работы в офисе президента ни разу не присутствовал на совещании, которое проводилось бы на украинском. По данным Арестовича, сейчас ситуация не изменилась. При этом он раскритиковал Зеленского за неуважительное отношение к русскому языку.

«Человек говорит, что не уважает свой родной язык, язык своей матери, язык, на котором он вырос и сделал карьеру», — недоуменно заключил Арестович.

Ранее Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Беседа велась на украинском и английском языках, при этом Зеленский отказался разговаривать на русском, хотя и он, и Фридман владеют им. Зеленский объяснил свою позицию нежеланием «давать пас [президенту РФ Владимиру] Путину, чтоб он вновь заявил, что мы один народ и говорим на одном языке», добавив, что не уважает ни руководителя России, ни ее народ.