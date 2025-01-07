Лукашенко: лучше диктатура в Белоруссии, чем демократия на Украине

Лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения рождественского богослужения в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске, передает «БелТА».

6 января пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявила, что Лукашенко не извинялся перед ним в первые дни российской военной операции в 2022 году. По ее словам, Минску извиняться не за что.

Лукашенко рассказал об отношении к власти

При этом Эйсмонт подтвердила, что разговор между президентами Белоруссии и Украины в первые дни конфликта действительно состоялся.