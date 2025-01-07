Кобахидзе дал совет Макрону

Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и Россию
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону следить за Украиной, а не лгать про вмешательство России в выборы в Грузии.
Об этом сообщает ТАСС.
«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью её уничтожения», — прокомментировал Кобахидзе заявление Макрона о парламентских выборах в Грузии.
По словам президента Франции, Россия пыталась дестабилизировать электоральный процесс в Грузии.
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Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Грузии планирует выдворить 25 иностранных граждан, участвовавших в протестах в Тбилиси в ноябре и декабре 2024 года.