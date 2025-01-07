Кобахидзе дал совет Макрону

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону следить за Украиной, а не лгать про вмешательство России в выборы в Грузии.

Об этом сообщает ТАСС.

«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью её уничтожения», — прокомментировал Кобахидзе заявление Макрона о парламентских выборах в Грузии.

По словам президента Франции, Россия пыталась дестабилизировать электоральный процесс в Грузии.

В новогоднем обращении Макрона увидели намек на референдум во Франции

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Грузии планирует выдворить 25 иностранных граждан, участвовавших в протестах в Тбилиси в ноябре и декабре 2024 года.