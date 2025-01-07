Киев намерен вернуть находящихся за рубежом украинцев
Киевский режим хочет без принудительных мер вернуть своих граждан, которые сейчас живут за границей. Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышов.
По его словам, страну покинули около 20-25 миллионов украинцев.
«Мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хочу сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет», - отметил чиновник.
Между тем, недавно стало известно, что страны Восточной Европы негласно готовятся к приему новых волн украинских беженцев. Об этом сообщала Служба внешней разведки России.
Согласно поступившим данным, Киев вскоре снизит возраст мобилизации до 18 лет. Именно с этим будет связано желание многих украинцев покинуть страну.