Паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим у берегов Майотты

Несколько человек пострадали в результате столкновения двух паромов у берегов Майотты (заморский департамент Франции в Индийском океане), на одном из которых находилась глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Политик прибыла на остров с визитом через несколько недель после прошедшего в регионе разрушительного урагана "Шидо". Во время путешествия с главного острова Майотты на остров Памандзи 7 января утром она села на паром, который на встречном курсе столкнулся с другим судном. Большинство пассажиров упали на палубу, по меньшей мере три человека получили легкий ущерб здоровью, тогда как Ле Пен смогла удержаться на своем месте и не пострадала, уточняет телеканал.

Пассажиров парома эвакуировали на катерах береговой охраны. Позже судно своим ходом вернулось в порт.

Ураган обрушился на Майотту 14 декабря, скорость порывов ветра превышала 55 м/с. Согласно данным местных властей, из-за удара стихии погибли более 39 человек, 5,6 тыс. пострадали.