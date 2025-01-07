Тайвань заподозрил африканское судно в диверсии против кабеля связи

Береговая охрана Тайваня заподозрила африканское судно в намеренном повреждении подводного кабеля связи. Об этом сообщает Reuters.

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Инцидент произошел в субботу, 4 января. Судно, зарегистрированное сразу в двух странах - Камеруне и Танзании - повредило подводный кабель к северо-востоку от Тайваня. В береговой охране заявили, что считают это результатом намеренных действий.

Непогода не позволила сотрудникам службы подняться на борт судна для расследования. В итоге судно продолжило свой путь в Пусан (Южная Корея). Тайваньские власти сообщили, что все семь членов экипажа были гражданами Китая, а владелец, имя которого не уточняется, базируется в Гонконге.

«С учетом инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море в Европе в прошлом году, и судя по историческим следам судна, невозможно подтвердить его реальные намерения», - заявили в Береговой охране Тайваня.

Министерство цифровых технологий Тайваня уточнило, что повреждение кабеля не повлияло на связь. Ожидается, что кабель будет восстановлен ​​к 3 февраля.

В 2023 году были перерезаны два подводных кабеля, соединяющих контролируемые Тайванем острова Мацзу неподалеку от побережья Китая. Тогда без интернета остались около 14 тысяч жителей островов. Власти Тайваня назвали причиной инцидента рыболовный и грузовой корабли из КНР. Однако не было приведено никаких доказательств, что Пекин намеренно повредил кабели.

Тайвань в последнее время жалуется на повторяющуюся китайскую военную активность в окрестностях острова, а также на операции, в рамках которых остров облетают воздушные шары-шпионы.