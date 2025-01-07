В Индии мятежная группировка взорвала автобус полицейских, 9 человек погибли

Члены мятежной группировки маоистов взорвали полицейский автобус в индийском Биджапуре. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

© Российская Газета

Утверждается, что в результате подрыва погибли восемь полицейских окружной резервной гвардии (DRG) и один гражданский водитель.

На случившееся отреагировал министр внутренних дел Индии Амит Шах, который выразил соболезнования по поводу случившегося.

"Выразить словами эту скорбь невозможно, но я уверяю вас, что жертва наших солдат не будет напрасной. Мы покончим с наксализмом на индийской земле к марту 2026 года", - заявил министр на своей странице в соцсети X (заблокирована в РФ).

Нападение маоистов на сотрудников индийских служб безопасности стало самым крупным за последние два года. При этом, по сообщениям местных СМИ, за несколько месяцев в штате Чхаттисгарх произошло несколько перестрелок между полицией и боевиками группировки.

Стоит отметить, что маоисты, также называемые наксалитами, являются сторонниками идеологии одной из форм коммунизма, которая выступает в качестве интерпретации учений Мао Цзэдуна. Их присутствие в Индии фиксируется с 1960-х годов. Представители группировки устраивают теракты ежегодно в центральных регионах южноазиатской республики, жертвами которых становятся сотни человек. Террористическая активность маоистов-наксалитов является одной из самых интенсивных в мире.