Си Цзиньпин выступил с заявлением после землетрясения в Тибете

Глава Китая Си Цзиньпин поручил приложить все возможные усилия к проведению поисково-спасательных работ в Тибете, чтобы минимизировать количество жертв землетрясения. Об этом сообщает Xinhua.

В распоряжении Си, опубликованном Xinhua, подчеркивается, что власти должны сделать всё для предотвращения «вторичных катастроф» и для размещения эвакуированных людей. Глава Китая поручил усилить мониторинг землетрясений и работу по раннему оповещению людей, а также как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру и обеспечить «безопасную и теплую зиму».

Жертвами мощного землетрясения, произошедшего 7 января в округе Дингри в Тибете недалеко от границы с Непалом, стали более 50 человек, еще более 60 человек пострадали. Во время землетрясения обрушились десятки домов в нескольких населенных пунктах. Спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому количество жертв может возрасти.

В Госдуме заявили о скорой перезагрузке международных отношений

Власти Китая объявили о землетрясении магнитудой 6,8, но Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр находился в точке столкновения Индийской и Евразийской тектонических плит. В Геологической службе США заявили, что в результате землетрясения некоторые из самых высоких пиков мира в Гималаях стали еще выше.