Десятки человек погибли в результате землетрясения в Тибете

Мощное землетрясение, произошедшее в округе Дингри в Тибете, унесло жизни 53 человек, еще 62 человека пострадали. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на штаб по ликвидации последствий землетрясения.

Китай сообщил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло на территории Тибета недалеко от границы с Непалом. Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 7,1, сообщает CBS News.

Эпицентр землетрясения находился в точке столкновения Индийской и Евразийской тектонических плит. В Геологической службе США заявили, что в результате землетрясения некоторые из самых высоких пиков мира в Гималайских горах стали еще выше. За последние сто лет в этом районе зафиксировали десять землетрясений магнитудой не менее шести баллов.

Как уточняет CCTV, землетрясение затронуло несколько населенных пунктов. В столице Непала Катманду землетрясение заставило жителей, разбуженных подземным толчком, выбежать из своих домов.

В Тибете в результате землетрясения обрушились десятки домов. Спасатели продолжают разбирать завалы, количество жертв может возрасти. Из-за угрозы повторных толчков власти решили эвакуировать местных жителей.