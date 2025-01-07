Десятки человек погибли в результате землетрясения в Тибете

Мощное землетрясение, произошедшее в округе Дингри в Тибете, унесло жизни 53 человек, еще 62 человека пострадали. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на штаб по ликвидации последствий землетрясения.

Десятки человек погибли в результате землетрясения в Тибете
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Китай сообщил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло на территории Тибета недалеко от границы с Непалом. Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 7,1, сообщает CBS News.

Эпицентр землетрясения находился в точке столкновения Индийской и Евразийской тектонических плит. В Геологической службе США заявили, что в результате землетрясения некоторые из самых высоких пиков мира в Гималайских горах стали еще выше. За последние сто лет в этом районе зафиксировали десять землетрясений магнитудой не менее шести баллов.  

Как уточняет CCTV, землетрясение затронуло несколько населенных пунктов. В столице Непала Катманду землетрясение заставило жителей, разбуженных подземным толчком, выбежать из своих домов.

В Тибете в результате землетрясения обрушились десятки домов. Спасатели продолжают разбирать завалы, количество жертв может возрасти. Из-за угрозы повторных толчков власти решили эвакуировать местных жителей.