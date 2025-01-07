Посты Маска о европейской политике назвали «головной болью» для ЕС

Сообщения американского предпринимателя Илона Маска в соцсети X (бывшая Twitter) о европейской политике стали «дипломатической головной болью» для ЕС. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Поток сообщений от самого богатого человека в мире превратился в дипломатическую головную боль и застал врасплох несколько основных европейских политических партий», — говорится в сообщении издания.

Маск раскритиковал власти еще одной европейской страны

Отмечается, что в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа многие европейские лидеры опасались публично критиковать Маска, боясь, что это испортит отношения с Трампом «и просто подтолкнет технологического предпринимателя к усилению своих атак».

До этого Маск заявлял, что Соединенным Штатам Америки следует освободить Великобританию от тирании властей страны.

При этом Маск не стал уточнять, имеет ли он в виду правительство действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера, поскольку слово «government» можно перевести с английского и как «правительство», и как «правление». Также бизнесмен прикрепил опрос к публикации о согласии с данным утверждением.

Американская газета The Washington Post писала, что Маск в первые дни 2025 года фактически стал контролировать мировую политику посредством публикаций на своей странице в соцсети X.

Ранее Шольц прокомментировал критику от Илона Маска.