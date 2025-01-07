Аргентинский жандарм Науэль Агустин Гальо планировал покушение на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, однако был задержан. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

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Гальо во время допроса заявил, что приехал в Венесуэлу для встречи с возлюбленной. Мадуро назвал это ложью и отметил, что у задержанного есть жена в Аргентине.

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«Я осуждаю причастность правительства Аргентины к насильственным планам покушения на мир в Венесуэле», — подчеркнул президент Венесуэлы.

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что Венесуэла может стать новой целью для внешнего вмешательства и попыток смены власти. Он предположил, что вероятность таких событий особенно выросла после свержения Башара Асада в Сирии, где бандформирования, которые координируют страны НАТО, захватили власть. Также эксперт отметил, что успех в Сирии вдохновил американских политиков.