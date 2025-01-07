Трамп пообещал сделать Гренландию «снова великой»

Дональд Трамп в соцсетях подтвердил, что его сын Дональд Трамп — младший и представители избранного лидера Соединённых Штатов посетят Гренландию.

Республиканец также отметил, что «если и когда» Гренландия присоединится к американскому государству, её жители получат выгоду.

«Мы будем защищать её и беречь от очень злобного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой», — заявил Трамп.

Сын Трампа приедет в Гренландию

Ранее Fox News сообщил, что сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший приедет с частным визитом в Гренландию.

Решение датского монарха Фредерика X о смене герба королевства было вызвано словами Дональда Трампа о готовности приобрести Гренландию.

Избранный президент США Дональд Трамп серьёзно настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала.

Реализация задумки избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Америке может привести к катастрофическим последствиям для НАТО.

В ответ на слова избранного президента США премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров не подлежит продаже.