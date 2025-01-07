Претензии французского и немецкого руководства к Илону Маску о якобы вмешательстве американского предпринимателя в выборы в других странах вызывают смех. Соответствующее заявление сделал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, пишет «Взгляд».

«Это просто ирония — нытьё властей Франции и Германии по поводу заявлений Илона Маска и обвинений с их стороны в его адрес во вмешательстве в выборы», — сказал Папуашвили.

Маск рассказал о подставивших немцев властях ФРГ

Он обратил внимание на то, что именно европейские политики поддерживают грузинскую оппозицию, не признающую проигрыш на выборах.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков сказал, что интервью лидера АдГ Алиса Вайделя американскому бизнесмену Илону Маску 9 января станет ударом по властям Германии.

Маск заявил, что «канцлер Олух Срольц» проиграет выборы в ФРГ.