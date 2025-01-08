Лишь один ребенок младше 14 лет останется в Японии к 2720 году

Университет Тохоку: в Японии к 2720 году останется один ребёнок младше 14 лет
Расчёты профессора университета Тохоку Хироси Ёсиды говорят о том, что в Японии к январю 2720 года останется лишь один ребёнок младше 14 лет. Об этом пишет РИА Новости.
Расчёты выполнялись, опираясь на статистические данные по рождаемости в Японии за прошлый год.
Ранее сообщалось, что власти Токио планируют ввести четырёхдневную рабочую неделю для всех государственных служащих, чтобы повысить рекордно низкий уровень рождаемости.