В ЕС забеспокоились об угрозе безопасности из-за Путина и Трампа

В Европе назревает кризис безопасности из-за двух факторов, которые могут объединиться в 2025 году — усиливающаяся угроза со стороны России и безразличие со стороны США под руководством избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Европейским странам необходимо срочно отреагировать на эту тревожную геополитическую комбинацию, укрепив собственную оборону», — говорится в статье.

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Издание приводит слова нового генсека НАТО Марка Рютте, который предупредил, что российская экономика находится в военном положении, из-за чего альянсу следует быстро наращивать оборонные мощности и «переходить на военное мышление».