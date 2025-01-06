Bild: новый глава сирийского Минюста приговаривал женщин к казням

Глава Минюста Сирии Шади Аль-Вайси в 2015 году приговорил как минимум двух женщин к смертной казни за «коррупцию, проституцию и прелюбодеяние». Об этом пишет Bild.

По данным портала, действия Аль-Вайси, назначенного на должность министра в декабре 2024 года, подтверждаются видеозаписями.

В первой части роликов Аль-Вайси зачитывает сирийкам смертные приговоры по обвинению в проституции. Во второй части женщин казнят выстрелами в голову.

Источник отметил, что произошедшее «соответствовало законам, действовавшим в то время», и что видео отражает этап, который страна «оставила позади в связи с нынешними правовыми изменениями».

Ранее сообщалось, что представители пришедшей к власти оппозиции отказались пожать руку главе МИД ФРГ Анналене Бербок в ходе встречи с ней в Дамаске, а местные СМИ «замазали» фотографии с ней.