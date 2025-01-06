Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Парагваем

Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с Парагваем после заявления президента страны Сантьяго Пеньи о поддержке венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

Об этом написал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своём Telegram-канале.

«Боливарианская республика Венесуэла категорически отвергает заявления президента Парагвая Сантьяго Пенья, который игнорирует международное право и принцип невмешательства... В этом контексте республика решила разорвать дипломатические отношения с Парагваем и приступить к немедленному выводу своего дипперсонала», — говорится в сообщении.

Ранее девять латиноамериканских государств заявили о непризнании выборов в Венесуэле.