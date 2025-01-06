Баку обвинил Францию в провокации

Действия Франции в Закавказье подрывают мир и стабильность в макрорегионе, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 6 января, президент Франции Эммануэль Макрон произнес традиционную речь перед послами. В ней он затронул ряд вопросов внешней повестки, в частности, тему республик Южного Кавказа.

«Решительно осуждаем провокационные заявления Франции, которая ставит под сомнение суверенитет Азербайджана над своими территориями, готовит Армению к реваншу, осуществляет масштабное вооружение этой страны, в то время как в регионе возникли реальные условия для мира», — подчеркнул Гаджизаде.

Дипломат отметил, что Франции следует извлечь уроки из своей «некомпетентной» внешней политики.

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Баку требует, констатировал пресс-секретарь, чтобы Франция перестала предпринимать действия, которые не служат миру и подрывают стабильность в регионе.