Конгресс утвердил победу Трампа на выборах президента США

Конгресс США утвердил на совместном заседании итоги состоявшихся 5 ноября 2024 года президентских выборов в стране, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Совместное заседание обеих палат законодательного органа проходит под председательством вице-президента США Камалы Харрис, являющейся по конституции главой Сената. Она была соперницей Трампа в борьбе за высший государственный пост.

На заседании были зачитаны сертифицированные итоги голосования, подготовленные всеми 50 штатами и столичным округом Колумбия. Эти бюллетени членов коллегии выборщиков были внесены на заседание в двух ларцах из красного дерева. Документы от каждого штата в алфавитном порядке были зачитаны специально назначенными законодателями.

В зале присутствует избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, Трампа нет.

Каких-либо беспорядков или иных происшествий при утверждении итогов выборов замечено не было. 6 января 2021 года сторонники на тот момент действующего президента Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов выборов. Победу на них тогда одержал демократ Джо Байден.

Проведению заседания не помешал продолжающийся снегопад, который уже стал одним из самых сильных в столичном округе Колумбия за последние годы. Из-за непогоды в течение дня значительно ограничена работа федеральных ведомств, движение автомобилей сильно затруднено.