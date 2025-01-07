Трюдо грубо ответил Трампу на идею присоединения Канады к США

Избранный президент США Дональд Трамп не прав, предлагая Канаде стать 51-м штатом, считает премьер Канады Джастин Трюдо.

Он категорически отверг возможность присоединения страны к США.

«Чёрта с два Канада станет частью Соединённых Штатов», – цитирует пост Трюдо в соцсети X РИА «Новости».

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Джастин Трюдо также заявил, что работники и сообщества государств выигрывают от взаимного партнерства в торговле и сфере обеспечения безопасности.

Ранее премьер-министр Канады сообщил, что намерен подать в отставку после избрания нового руководителя Либеральной партии. До этого его отставки потребовали десятки депутатов.