Трамп выступил с заявлением на фоне грядущей отставки Трюдо

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав США на правах 51-го штата. Об этом пишет РИА Новости.

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В понедельник, 6 января, канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что покинет пост главы правительства и председателя правящей Либеральной партии Канады. Он уточнил, что уйдет в отставку только после избрания нового лидера либералов.

«Многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединённые Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал, и потому ушёл в отставку», — подчеркнул Трамп.

Избранный президент разъяснил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде полную безопасность от возможных угроз со стороны Китая и России.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе встречи с Трюдо во Флориде пригрозил сделать Канаду 51-м штатом США.

Джастин Трюдо объявил о решении уйти в отставку

Затем, по итогам встречи, американский политик высказал мнение о том, что Канада могла бы существенно сократить расходы на налоги и оборону, если бы вошла в состав США.