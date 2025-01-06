Стал известен отрыв блока ХДС/ХСС от партии Шольца

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) уверенно возглавляет рейтинг политических партий ФРГ; уровень поддержки "Альтернативы для Германии" (АдГ) достиг максимума за почти год. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

За ХДС/ХСС готов проголосовать 31% респондентов, в то время как за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца всего 15,5% (минус 1 п.п. по сравнению с опросом конца декабря). Таким образом, отрыв консерваторов от СДПГ, которая расположилась на третьем месте, составляет уже 15,5 п.п. На второй позиции АдГ с 21,5% (плюс 1 п.п.).

На 1,5 п.п. улучшили свой рейтинг "зеленые", которых готовы поддержать 13,5% участников опроса. Это их лучший результат с конца 2023 года. За "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) проголосовали бы 6,5% (минус 0,5 п.п.).

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и Левая партия получили бы соответственно 4% и 3% и по состоянию на текущий момент не прошли бы в Бундестаг.

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Возможными вариантами правящих коалиций являются альянс ХДС/ХСС, СДПГ и союз в составе ХДС/ХСС, "зеленых". Консервативный блок отвергает всякое сотрудничество с АдГ. В опросе принимал участие 2001 человек. Исследование проводилось в период с 3 по 6 января.

Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля.