Трамп обвинил Байдена в затруднении процесса передачи власти

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден делает "все возможное", чтобы затруднить процесс передачи власти.
"Байден делает все возможное, чтобы усложнить переход, включая невиданные ранее судебные разбирательства и дорогостоящие, нелепые указы <...>. Не бойтесь, эти "указы" скоро будут отменены, и мы снова станем нацией здравого смысла и силы", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп выступил с заявлением на фоне грядущей отставки Трюдо
Победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года, одержал республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация пройдет 20 января на ступенях Капитолия.