Трамп обвинил Байдена в затруднении процесса передачи власти

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден делает "все возможное", чтобы затруднить процесс передачи власти.

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"Байден делает все возможное, чтобы усложнить переход, включая невиданные ранее судебные разбирательства и дорогостоящие, нелепые указы <...>. Не бойтесь, эти "указы" скоро будут отменены, и мы снова станем нацией здравого смысла и силы", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп выступил с заявлением на фоне грядущей отставки Трюдо

Победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года, одержал республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация пройдет 20 января на ступенях Капитолия.