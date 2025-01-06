Еврокомиссия отменила встречу по газу

Европейская комиссия отменила переговоры по транзиту газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию правительства Словакии.

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«С учетом того, что украинская сторона не будет участвовать на завтрашних переговорах, Европейская комиссия приняла решение встречу отменить», — говорится в сообщении.

Главной темой встречи должна была стать остановка Украиной транзита газа в Словакию. Отмечается, что Еврокомиссия подбирает другую дату, когда бы встреча могла состояться.

В начале января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава требует восстановления транзита российского газа через Украину, в ином случае потери республике должны быть компенсированы. По его словам, в результате прекращения транзита из государственного бюджета выпало почти €500 млн.