Турция выступила с предложением по переговорам по Украине

Турция готова стать посредником в переговорах по Украине, но не предложила конкретного плана для их проведения, сообщил источник в МИД страны.

Источник отметил, что страна всегда стремилась к справедливому и устойчивому миру через переговоры и дипломатические усилия. В прошлом Турция уже организовывала встречи сторон конфликта в Анталье и Стамбуле, что приблизило их к мирному соглашению, передает РИА «Новости».

По его словам, Турция готова вновь выступить в роли посредника и предоставить площадку для переговоров, если стороны придут к взаимному согласию по формату и параметрам. Однако, на данный момент, Турция не предложила никакого конкретного плана решения конфликта. Представитель МИД подчеркнул важность открытия пространства для дипломатии в

продолжающемся уже четыре года конфликте.

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Ранее Турция выразила поддержку активизации переговорного процесса для достижения дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.