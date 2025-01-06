На Украине зафиксировали вспышку метапневмовируса

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины зарегистрировал 13 случаев заражения метапневмовирусом в рамках сезонного роста острых респираторных заболеваний. Об этом сообщила киевский врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"На данный момент, по данным ЦОЗ, на Украине с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, реально их больше", - написала профессор на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По оценке Голубовской, оснований для паники нет, главное - вовремя принимать решение о госпитализации в случае тяжелого течения болезни.

Минздрав: тяжелое течение метапневмовируса угрожает детям и пожилым людям

Тема метапневмовируса получила развитие в СМИ после того, как медицинские власти Китая отчитались о сезонном росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Как отмечают эксперты во всем мире, метапневмовирус широко распространен на планете и относится к типичным возбудителям ОРВИ. Заражение им обычно сопровождается симптомами, похожими на простуду (слабость, кашель, насморк, боль в горле). Большинство случаев заболевания протекают в легкой форме, но у маленьких детей, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой болезнь проходит более тяжело.