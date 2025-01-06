Председатель парламента Грузии посмеялся над Европой

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили с иронией отозвался о претензиях Франции и Германии к американскому предпринимателю Илону Маску, который жестко критикует лидеров этих стран и открыто занимает позицию по отношению к тем или иным политическим силам в них, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«И это они (Париж и Берлин) говорят о вмешательстве в выборы в других странах? Это просто ирония – нытье властей Франции и Германии по поводу заявлений Илона Маска и обвинений с их стороны в его адрес во вмешательстве в выборы», – заявил в понедельник Шалва Папуашвили.

«Это ирония, что власти стран (европарламентария) Натали Луазо и (депутата Бундестага) Михаэля Рота что-то позволяют себе говорить о вмешательстве в выборы в других странах», – сказал председатель парламента Грузии, напомнив об открытой поддержке этими и другими политиками Европы радикальной оппозиции Грузии, не признающей при поддержке внешних сил поражение на выборах в парламент Грузии 26 октября.

Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы

Председатель высшего законодательного органа Грузии выразил надежду на то, что «потихоньку многие осознают, что таким грубым и незаконным вмешательством в выборы в Грузии они режут сук демократии и суверенитета, на котором сами сидят».