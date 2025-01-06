Еще одна страна присоединилась к БРИКС

Индонезия присоединилась к объединению БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом в понедельник, 6 января, сообщили в пресс-службе МИД Бразилии, председательствующей в организации в 2025 году.

— В рамках временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника, — говорится в публикации на официальном сайте министерства.

В свою очередь власти Ирана, как еще одной страны, связанной с объединением БРИКС, допускают возможность подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном. Предполагается, что такое соглашение может быть введено уже в январе.

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В середине октября, накануне саммита БРИКС в Казани, президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении подписать соглашение о стратегическом партнерстве между странами.