Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы

Американский предприниматель Илон Маск вмешивается в выборы в других странах, включая досрочные парламентские выборы в Германии.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Кто бы мог себе такое представить? Это мир, в котором мы живем», — заявил французский президент.

Макрон в ходе выступления перед французскими послами заявил о вмешательстве Маска в выборы в других странах. Политик обвинил бизнесмена в поддержке «нового реакционного интернационала» и добавил, что такое развитие событий было невозможно представить десятилетие назад.

Трамп: Маск не сможет стать президентом США из-за места рождения

Ранее Маск предрек правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) «эпическую» победу на выборах в ФРГ. Досрочные парламентские выборы пройдут в стране 23 февраля.