Красносельский назвал причину энергокризиса в Приднестровье

Отказ Молдавии платить по долгам российскому "Газпрому" стал причиной энергетического кризиса в Приднестровье, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Я хочу еще раз напомнить, что результат неподачи газа в Приднестровье со стороны Российской Федерации является следствием нерасчета по долгам со стороны "Молдовагаза". Не "Тираспольтрансгаз-Приднестровья", а "Молдовагаза". И все эти хитрые схемы непроведения аудита, а потом истечение сроков давности, и "мы вам ничего не должны", - сказал Красносельский в видеообращении на сайте своей администрации.

Он обратил внимание, что вокруг энергокризиса сейчас "много спекуляций", которыми занимаются "противники Приднестровья", и призвал население "не поддаваться на провокации".

Энергетический кризис разразился после прекращения Украиной транзита российского газа и отказа правительства Молдавии урегулировать проблему задолженности перед "Газпромом" которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн. Власти Молдавии и непризнанного Приднестровья ввели режим чрезвычайного положения и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.

Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому дефицит этого вида топлива испытывает только Приднестровье. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС, которая обеспечивала до 80% потребностей Молдавии, была переведена на уголь, запасов которого хватит до конца января или середины февраля. В целях экономии она приостановила подачу электроэнергии в Молдавию, а в самом Приднестровье была остановлена подача газа потребителям, отключено централизованное отопление и снабжение горячей водой жилых домов, а также начались веерные отключения электроэнергии.