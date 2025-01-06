В Минске отреагировали на слова Зеленского об извинениях Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приносил извинений Владимиру Зеленскому в феврале 2022 года, в первые дни после начала спецоперации, рассказала пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. Об этом пишет РБК.

Ранее украинский лидер сообщил, что его белорусский коллега позвонил ему, в разговоре отверг какое-либо отношение к СВО, извинился за запуск ракет по Украине с территории Белоруссии. Он добавил, что не принял извинения Лукашенко и назвал собеседника «убийцей».

Офис Зеленского попытался оправдаться за его мат в интервью

Эйсмонт отметила, что разговор состоялся «исключительно благодаря эмоциональной реакции» младшего сына Лукашенко Николая, у которого в смартфоне был личный контакт Зеленского.