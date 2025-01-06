В Минске отреагировали на слова Зеленского об извинениях Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приносил извинений Владимиру Зеленскому в феврале 2022 года, в первые дни после начала спецоперации, рассказала пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. Об этом пишет РБК.
Ранее украинский лидер сообщил, что его белорусский коллега позвонил ему, в разговоре отверг какое-либо отношение к СВО, извинился за запуск ракет по Украине с территории Белоруссии. Он добавил, что не принял извинения Лукашенко и назвал собеседника «убийцей».
Офис Зеленского попытался оправдаться за его мат в интервью
Эйсмонт отметила, что разговор состоялся «исключительно благодаря эмоциональной реакции» младшего сына Лукашенко Николая, у которого в смартфоне был личный контакт Зеленского.
«Никаких извинений президент Белоруссии Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Белоруссии, побежав даже впереди Америки и всего Запада», — разъяснила пресс-секретарь.