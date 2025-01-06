ЕК оценивает энергокризис в Приднестровье

Еврокомиссия (ЕК) совместно с властями Молдавии оценивает энергетический кризис в непризнанном Приднестровье, связанный с прекращением транзита российского газа через Украину.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы в курсе очень серьезной ситуации в Приднестровье. Мы регулярно обмениваемся [информацией] с властями Молдавии, чтобы смягчить любые последствия", - сказала она.

На вопросы журналистов о том, собирается ли ЕК помогать народу Приднестровья так же, как Украине, Итконен отметила, что созданная Еврокомиссией и Молдавией рабочая группа пока оценивает ситуацию.

"На техническом уровне идет техническая поддержка. Будет следующая встреча на этой неделе, после лучшей оценки ситуации мы предоставим больше деталей", - добавила она.

Поставки газа в Молдавию были остановлены с января после прекращения Украиной транзита и отказа Кишинева урегулировать проблему задолженности перед "Газпромом" за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн. Власти Молдавии и непризнанного Приднестровья ввели режим чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.

Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому дефицит этого вида топлива испытывает только Приднестровье. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская государственная районная электростанция (ГРЭС) была переведена на уголь, запасов которого хватит до конца января или середины февраля. В целях экономии в Приднестровье остановлена подача газа потребителям, отключено централизованное отопление, прервано снабжение горячей водой жилых домов, начались веерные отключения электроэнергии.