Макрон: Киев должен обсуждать территориальные вопросы исходя из сложившейся ситуации
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна обсуждать территориальные вопросы при урегулировании конфликта исходя из сложившихся реалий. Как сообщает ТАСС, об этом французский лидер сказал на встрече с послами и другими сотрудниками МИД Франции, объясняя им основы международной политики страны.
Макрон выразил сомнения в исполнении обещаний быстрого урегулирования конфликта, прозвучавших со стороны вновь избранного президента США Дональда Трампа. Он предупредил, что в текущей ситуации «быстрого и простого» решения по Украине не будет. Вместе с тем президент Франции убежден, что США придется «помочь изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров». Европейцам же предстоит выстроить гарантии безопасности для Украины, что станет их «основной обязанностью».
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«Украине придется вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам. Исключительно Украина может обсуждать эти вопросы для урегулирования конфликта», — добавил Макрон.
Напомним, что в июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава государства заявлял, что Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, подтвердить безъядерный статус.