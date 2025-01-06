Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна обсуждать территориальные вопросы при урегулировании конфликта исходя из сложившихся реалий. Как сообщает ТАСС, об этом французский лидер сказал на встрече с послами и другими сотрудниками МИД Франции, объясняя им основы международной политики страны.

Макрон выразил сомнения в исполнении обещаний быстрого урегулирования конфликта, прозвучавших со стороны вновь избранного президента США Дональда Трампа. Он предупредил, что в текущей ситуации «быстрого и простого» решения по Украине не будет. Вместе с тем президент Франции убежден, что США придется «помочь изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров». Европейцам же предстоит выстроить гарантии безопасности для Украины, что станет их «основной обязанностью».

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«Украине придется вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам. Исключительно Украина может обсуждать эти вопросы для урегулирования конфликта», — добавил Макрон.

Напомним, что в июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава государства заявлял, что Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, подтвердить безъядерный статус.