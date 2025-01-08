Меган Маркл сообщила о трагедии в семье

Меган Маркл поделилась с фолловерами трагичной новостью — ушел из жизни ее пес по кличке Гай. Герцогиня Сассекская посвятила любимому питомцу трогательный пост в инстаграме*.

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Супруга принца Гарри рассказала, что Гай появился в ее жизни в 2015 году, когда она посетила приют для бездомных животных в Канаде. Пес находился на волосок от смерти — его собирались усыпить. Маркл вспоминает, что с первого взгляда влюбилась в него.

Гай был с Меган в самые трудные и счастливые моменты ее жизни: когда она снималась в сериале Suits, обручилась и сыграла свадьбу с Гарри, забеременела. Незадолго до переезда актрисы в Великобританию с псом произошел несчастный случай. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить, но Гай встал на ноги благодаря специалистам из ветеринарной клиники Queen West Animal Hospital.

«Его называли "малыш", он был таким маленьким и хрупким, поэтому я назвала его Гай. Он был лучшим парнем, о котором может только мечтать любая девушка. <...> Спасибо тебе за столько лет безусловной любви, мой милый мальчик», — написала Маркл под кадрами с Гаем. Нет, мы не плачем, мы не плачем...

Ранее стало известно, что отец Меган Маркл может больше никогда не увидеть дочь и внуков.

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