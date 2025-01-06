Стармер отреагировал на слова Маска о причастности к сексуальной эксплуатации детей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ложью утверждение Илона Маска о том, что глава правительства якобы является соучастником сексуальных преступлений, которые на протяжении десятилетий совершались в отношении несовершеннолетних на севере Англии.

"Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь и дезинформацию, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе, - сказал премьер, выступая на пресс-конференции после посещения госпиталя в английском графстве Суррей, которую транслировал телеканал Sky News. - Мне нравятся пикировки в политике и жаркие дебаты. Но они должны основываться на фактах и правде, а не на лжи".

Маск ранее выразил мнение, что Стармер должен подать в отставку и предстать перед судом, поскольку якобы является соучастником сексуальных преступлений. Речь идет об изнасилованиях и сексуальной эксплуатации девушек и несовершеннолетних в Олдеме, Ротереме, Рочдейле, Телфорде и некоторых других городах с конца 1980-х - начала 1990-х и до середины 2010-х.

Многочисленные сексуальные преступления, жертвами которых становились в основном девочки из неблагополучных семей, совершались преимущественно выходцами из Пакистана. Долгие годы эти случаи игнорировались и замалчивались, их начали предавать огласке лишь в 2012 году. Стармер, в июле возглавивший правительство лейбористов, с 2008 по 2013 год руководил Королевской прокурорской службой (The Crown Prosecution Service, CPS) и признавал, что в ряде случаев сотрудники полиции и прокуратуры избегают привлекать к суду представителей этнических и религиозных меньшинств, опасаясь обвинений в расизме и исламофобии.

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В понедельник глава британского правительства заявил, что именно он в бытность руководителем CPS начал судебное преследование участников этих преступных группировок.

"Сексуальная эксплуатация детей совершенно отвратительна. И на протяжении многих лет слишком много жертв чувствовали, что их подвели из-за извращенных представлений о том, как должны строиться отношения между общинами, и из-за идеи о том, будто [государственные и общественные] институты нужно защищать любой ценой. Их не слушали и не слышали", - сказал Стармер.

"Когда я был главным прокурором в течение пяти лет, я лично занялся этим вопросом, потому что я мог видеть, что происходит, и именно поэтому я возобновил дела, которые были закрыты. Я возбудил первое крупное судебное преследование группировки азиатского происхождения, занимавшейся сексуальной эксплуатацией детей ", - добавил он.

Угрозы политикам

Стармер также назвал неприемлемыми высказывания Маска о замглавы МВД Великобритании Джесс Филлипс, которая на прошлой неделе, несмотря на просьбу городского совета Олдема, отказалась начать национальное расследование этих сексуальных преступлений и реакции полиции, прокуратуры и местных властей на них. Американский предприниматель заявил, что Филлипс "заслуживает быть в тюрьме". Замминистра высказала мнение, что такое расследование должно проводиться на местном уровне, как это было в Ротереме и Телфорде. Газета The Daily Telegraph усмотрела в ее отказе нежелание лишний раз обижать избирателей-мусульман.

"Те, кто совершает нападки на Джесс Филлипс, которую я горд называть коллегой и другом, не защищают жертв. Джесс Филлипс за свою карьеру сделала для защиты жертв сексуального насилия в тысячу раз больше, чем они могут себе представить", - подчеркнул Стармер.

По его словам, "крайне правые перешли черту", позволив себе жесткую критику Филлипс, которая стала получать сообщения с угрозами. Премьер поддержал ее позицию, указав, что Великобритании нужны не дополнительные "консультации и исследования, а действия".

По данным вещательной корпорации Би-би-си, расследование в Ротереме показало, что только в период с 1997 по 2013 год около 1,4 тыс. детей пострадали от сексуального насилия, совершенного в основном британцами пакистанского происхождения. Расследование в Телфорде в свою очередь выявило, что примерно 1 тыс. девочек подверглись сексуальному насилию в течение 40 лет. Только в этих двух городах за совершенные преступления было осуждено больше 100 человек.