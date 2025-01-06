МИД Ирана раскрыл детали договора с Россией

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет касаться в том числе вопросов обороны и безопасности.

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Детали договора раскрыл официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, сообщает ТАСС.

«Его важную часть составляют вопросы торговли и экономики, энергетики, а также обороны и безопасности. Это соглашение обновит и дополнит существующий договор 2001 года», — сказал дипломат.

По его словам, с тех пор Тегеран и Москва существенно расширили объемы сотрудничества.

Ранее детали содержания соглашения раскрыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в договоре уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, закреплено стремление Москвы и Тегерана к более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам.