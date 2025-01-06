В Турции высказались о ликвидации сил РПК в Сирии

Ликвидация на территории Сирии сил Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической организацией) является лишь вопросом времени.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Наша борьба с РПК продолжается. Условия в Сирии сегодня изменились. Мы думаем, что ликвидация присутствия в Сирии РПК-СНС ("Силы народной самообороны", сирийское ответвление РПК - прим. ТАСС) является лишь вопросом времени", - сказал Фидан после переговоров в Анкаре со своим иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. Трансляция велась в X.

Конфликт между Турцией и РПК продолжается с 1984 года. Турецкие власти считают РПК угрозой национальной безопасности и регулярно проводят рейды против ее сторонников в стране, а также операции на севере Ирака и Сирии. По данным Минобороны Турции, в течение года в результате операций в сопредельных государствах были уничтожены свыше 3 тысяч курдских боевиков.