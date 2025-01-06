Кабмин ФРГ исключил визит канцлера Олафа Шольца в Москву до проведения выборов в Германии 23 февраля.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Он также отметил, что слухи о якобы готовящемся визите Шольца в Россию дважды пытался распространить депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом и Шольцем

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас у главы государства Владимира Путина нет планов встречаться с избранным президентом США Дональдом Трампом или канцлером Германии Олафом Шольцем.

Немецкое правительство намерено подать в суд на депутата Родериха Кизеветтера.

Канцлер Олаф Шольц назвал ложной и «глубоко неприличной» информацию о его возможной поездке в Москву.