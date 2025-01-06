Зеленский замахнулся на роль вершителя судеб мира, но не нашел для нее слов

Зеленский дал трехчасовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

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Забавен сам формат интервью. Как человек, много лет отработавший на телевидении, принимавший участие в подготовке интервью первых лиц, могу сказать одно: такого я еще не встречала. Фридман просил об интервью на русском. В итоге Зеленский отвечал в основном на украинском языке через переводчика, хотя иногда использовал и русские слова, причем не стеснялся в выражениях, в частности нецензурных. Проскакивали и польские слова.

Интервью первого лица – это всегда событие, посыл к нации. В данном случае я не понимаю, прежде всего как телевизионщик, как так могло случиться, что глава государства говорил на нескольких языках сразу. К кому он в конце концов обращался: к американцам, европейцам, украинцам? Чей он в конце концов президент?

В общем, используя нетленное творчество Высоцкого, полиглот Зеленский «то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж». Ну и употребление нецензурных слов первым лицом на массовую аудиторию – это вообще нонсенс. Такого история телевидения еще не знала. И, надеюсь, больше не узнает.

Свое нежелание говорить по-русски Зеленский мотивировал просто: «Я не уважаю ни руководителя нынешней России, ни её народ». Сетевой аналитик, обычно сдержанный в оценках российской политики Анатолий Несмиян, и тот не удержался:

«Думаю, что проблема Зеленского в том, что он не уважает в первую очередь собственный народ. Народ России, подозреваю, как-нибудь переживет его неуважение. Зеленский пришел в 2019 году к власти под лозунгом, что он закончит войну на востоке. Войну в итоге он не только не закончил, но и не приступал к этому процессу, хотя у него было три года. Как политик, он и в мирное время, и в военное продемонстрировал, что он полный ноль. Про государственного деятеля говорить вообще бессмысленно».

Все ждали от Зеленского сенсаций, но получился в конечном счете скандал. Для начала Зеленский обвинил президента Беларуси Лукашенко в том, что, дескать, именно с его подачи началась СВО.

«Я говорил с Лукашенко по телефону, и он извинился… с его территории пускали ракеты, и пускал Путин. Он говорил: „Ты поверь, это не я, я не контролирую". Я ему сказал, что он такой же убийца, а он мне говорил: „Пойми, нельзя воевать с русскими"», — вспомнил Зеленский.

Ответа на это со стороны Лукашенко пока не было, но думается, он скоро поступит.

И все же сенсации прозвучали. Со слов Зеленского выходило, что именно он был одним из инициаторов введения санкций против России.

«Я просил только одно, прежде всего у США… просто дайте мне две вещи - усильте нас оружием, но лучше всего - усильте нас предпосылками, чтобы не было никакой войны. Это не оружие прежде всего, это я просил их о санкциях. То есть запугайте его», - сказал украинский зиц-президент.

Ну, и самое главное – это интрига, которую подбросил Зеленский. С его слов, уже 25 января он начнет переговоры с Трампом после его вступления в должность. Зеленский уверен в том, что и Европа, и США дадут Украине условия и гарантии, на которых тот настаивает.

«Я уверен, что Трамп вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности Украине», - считает Зеленский. «Что будет с Трампом, если он сделает прекращение огня, а через три месяца Путин начнет новую атаку? Как будет выглядеть Трамп и Украина? А почему Путин начнет? Потому что он боится сегодня Трампа. И как только Трамп пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, он даст пас Путину. Он этого не хочет, но он даст пас возможности Путина, потому что в голове у Путина - рассорить меня с Трампом», - сказал украинский зиц-президент.

- Удивительно то, что Зеленский ведет разговор так, как будто России все происходящее не касается, как будто она – вне переговорного процесса», - считает политолог Андрей Суздальцев. – Я думаю, что в Европе сейчас идет зондаж общественного мнения: как дальше вести переговоры и в каком составе. И в этом плане Зеленский, чувствуя, что ситуация складывается не в его пользу, решил, что называется, «подать голос». Причем сразу на трех языках.

«СП»: То есть сейчас Зеленский все ведет к тому, чтобы выставить всё в выгодном для себя свете: дескать, все за мир, и только Москва этого не хочет?

- Именно так. Европа сейчас будет предлагать различные форматы переговоров. Трамп со своей стороны будет ставить ультиматумы. Скорее всего он предложит остановить боевые действия по линии соприкосновения, но юридически это закреплено не будет никак, то есть те территории, которые вошли в состав России, что закреплено в нашей Конституции, будут для всего мира выглядеть как «захваченные Россией». Статус этих территорий останется неопределенным.

«СП»: Вы верите, что после достижения гипотетических договоренностей наступит мир?

- Нет, не верю. Думаю, обстрелы с украинской стороны продолжатся. А подаваться это все будет, как мир. Запад на всё закроет глаза. Цель Трампа – вырвать победу в военных действиях, в которых его страна непосредственно не участвует. То есть посредством переговоров, на бумаге. Но у меня ощущение, что боевые действия все же продлятся как минимум до лета.

«СП»: Вы верите в то, что Трампу удастся посадить за один стол переговоров Путина и Зеленского?

- Трамп эксплуатирует сейчас имидж «всесильного нового лидера». Он сейчас изображает гиганта политики, но скорее всего события ближайшего времени заставят его сделать откат назад.

«СП»: Зачем Зеленскому вообще понадобилось это интервью?

- Это своего рода психологическая атака, Зеленский хочет показать себя сильным лидером. Ну, а главная его цель – сорвать начавшиеся коммуникации между Москвой и Вашингтоном, вбить клин между Путиным и Трампом, - считает Андрей Суздальцев.

Интересно, что сомнительное выступление Зеленского прошло на подкасте Лекса Фридмана, которого считают близким другом Иванки Трамп и её мужа Джареда Кушнера. Что касается самого интервьюера, Фридмана, он засветился в избирательной кампании Трампа и даже брал у него важное интервью. Вероятно, Киев продолжает попытки передать какие-то послания новой администрации и ищет любые связи с окружением Трампа.

Обрисовал ли Зеленский какую-то реальную схему взаимодействия с администрацией Трампа или пока это только прожекты? С таким вопросом мы обратились в к ведущему научному сотруднику Центра исследования проблем безопасности РАН, политологу-американисту Константину Блохину.

- Зеленский прекрасно понимает, что помощи, которую он получал при Байдене по щелчку пальцев, при Трампе не будет. Помощь США Украине при новом президенте будет сокращаться, главная задача Трампа – вбить клин в отношения между Россией и Китаем, чтобы ослабить последний. Что касается предположений Зеленского о том, что 25 января он сядет за стол переговоров с Трампом, это очень сомнительно. Сейчас идут консультации между Вашингтоном и Москвой, и не факт, что Трамп сядет за стол переговоров без Путина. По крайней мере, говорить такие вещи в процессе консультаций неосмотрительно.

«СП»: Каких же гарантий безопасности добивается Зеленский от Запада?

- Он хочет любыми путями заполучить ядерное оружие от Запада. «Если вы не хотите принять Украину в НАТО - дайте нам реальные гарантии ядерной безопасности, ядерную бомбу», - такова примерно на сегодня логика Зеленского.

«СП»: Есть мнение, что Зеленский на сегодня – главное препятствие для переговоров для мирного урегулирования конфликта. Переговоры без Зеленского – это реально?

- Зеленский – не единственное препятствие для переговоров. Вся украинская элита – русофобская. Все они кормятся деньгами с американского и европейского стола. А вообще Зеленскому плевать и на Украину, и на ее народ. Для него сейчас главное – гарантии личной безопасности, если его отношения с Трампом все же не сложатся, а это вполне может произойти. При этом мечта Зеленского – не богатый особняк в Европе, где его легко будет достать, поскольку знает он слишком много, а место жительства где-нибудь подальше, в Новой Зеландии, например. Но чтобы всё это получить, ему сейчас по любому придется выслуживаться и делать то, что скажут хозяева.