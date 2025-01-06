Илон Маск выступил с призывом по Великобритании

Америка должна освободить Великобританию от тирании властей страны.

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Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«Америка должна освободить Великобританию от тиранического правления», — призвал предприниматель. При этом он не стал уточнять, имеется ли в виду правительство действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера (government можно перевести с английского и как «правительство», и как «правление» — прим. «Ленты.ру»).

Также бизнесмен прикрепил опрос о согласии с данным утверждением. На данный момент в опросе проголосовали 328,1 тысячи пользователей, 66,9 процента из них поддержали высказывание.

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Ранее Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в государственной измене. Таким образом он прокомментировал публикацию пользователя X, который написал, что власти намеренно открыли границы для мигрантов.