Алиев потребовал наказания для виновных по делу о крушении самолета у Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказания для виновных по делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау. Об этом сообщает РИА Новости.

Алиев встретился с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками. В ходе нее азербайджанский президент заявил, что вина за гибель граждан страны в этой катастрофе лежит на представителях РФ.

«И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — добавил Алиев.

Азербайджанский президент добавил, что процесс расшифровки черных ящиков самолета продолжается. Он уверен, что в ближайшее время вся картина произошедшей трагедии станет известна.

Появились подробности о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян

Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 потерпел крушение утром 5 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. МЧС Казахстана заявляло, что выжили 29 человек. По данным посольства РФ, среди них — девять россиян.

Глава министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашид Набиев заявлял, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и бортпроводники якобы услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Президент России Владимир Путин в разговоре с Алиевым рассказывал, что следовавшее по расписание воздушное пыталось зайти на посадку, когда Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские беспилотники.