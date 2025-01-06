ХАМАС заявил о готовности освободить израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника в рамках первого этапа сделки по введению режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил телеканал Asharq со ссылкой на источник в радикальной организации.

По словам собеседника, представленный Израилем и одобренный ХАМАС список соответствует критериям, согласованным в ходе последнего раунда переговоров. Он включает в себя женщин, детей и больных людей, которые удерживаются в заложниках в секторе Газа. Уточняется, что палестинскому движению потребуется около недели, чтобы точно определить, живы или нет согласованные для передачи заложники. После этого ХАМАС освободит их.

ХАМАС одобрил список заложников для обмена с Израилем

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя ХАМАС, что движение утвердило список имен 34 заложников, которых готово освободить в рамках соглашения по сектору Газа. При этом позже советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман заявлял, что в ходе переговоров власти не получали от палестинского движения соответствующего списка.