В Приднестровье рассказали о желании Кишинева рассорить Тирасполь с РФ

Власти Молдавии, пользуясь прекращением транзита российского газа через Украину, пытаются рассорить Приднестровье с Россией.

Об этом заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов, комментируя энергетический кризис, разразившийся после Нового года на берегах Днестра.

"Кишиневский режим опустился до полного примитива в пропагандистской атаке на Приднестровье. Он пытается рассорить Приднестровье с Россией и устроить гуманитарную катастрофу, поставив приднестровцев, как они сами говорят, перед выбором: умереть от голода или умереть от холода. Но возможностей выстоять у нас хватит", - написал Сафонов в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В качестве примера такой пропаганды он привел заявление премьера Молдавии Дорина Речана, который рассматривает ситуацию как "кризис безопасности, цель которого - позволить пророссийским силам вернуться к власти в Молдове".

"В эти дни кишиневская клика переориентирует все свои связи, включая энергетику, на Румынию. Замысел понятен: заставить сдаться "обмороженное Приднестровье", затем оккупировать и уйти вместе с нами и Гагаузией в Румынию. Поэтому приднестровцы пока и без газа", - считает Сафонов.

По его мнению, это давление имеет цель заставить власти Приднестровья согласиться на вывод российских миротворцев, ликвидировать республику и захватить собственность ее граждан.

Поставки газа в Молдавию были остановлены с января после прекращения Украиной транзита и отказа правительства Молдавии урегулировать проблему задолженности перед "Газпромом" за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн. Власти Молдавии и непризнанного Приднестровья ввели режим чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.

Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому дефицит этого вида топлива испытывает только Приднестровье. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС была переведена на уголь, запасов которого хватит до конца января или середины февраля. В целях экономии в Приднестровье была остановлена подача газа потребителям, отключено централизованное отопление и снабжение горячей водой жилых домов, а также начались веерные отключения электроэнергии.